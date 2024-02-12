سياسة
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مقتل قائد كتيبة بجيش الاحتلال.. والقسام تعلن الإجهاز على 10 جنود بخان يونس
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية، إن قائد الكتيبة 630 الإسرائيلية قُتل، في معركة بقطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان كتائب القسام مقتل 10 جنود للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
مقتل قائد كتيبة بجيش الاحتلال.. والقسام تعلن الإجهاز على 10 جنود بخان يونس
جنود إسرائيليون في قطاع غزة / صورة: AFP
12 فبراير 2024

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية، إن قائد الكتيبة 630 الإسرائيلية قُتل، الاثنين، في معركة بقطاع غزة، دون تحديد موقعها.

وأضافت الصحيفة أن "الرائد (احتياط) "نتانئيل (ناتي) كوبي، قائد الكتيبة 630 السرية "ب"، قُتل في معركة بقطاع غزة"، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 567 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن "حالة من الحزن سادت في حي كريات شموئيل، في مدينة حيفا (شمال)، حيث كان يقطن كوبي".

وبمقتل "كوبي" ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 567 منذ بداية الحرب، من بينهم 230 قُتلوا منذ بداية الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش 2864، من ضمنهم 1327 أصيبوا منذ بداية الهجوم البري، وفق أحدث إحصائية.

وكانت القناة السابعة الإسرائيلية قد أشارت مؤخراً، إلى أن كتيبة الاحتياط 630 التابعة للواء الجنوبي في "فرقة غزة"، تشارك في الهجوم الإسرائيلي البري في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، استهداف قوة راجلة تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي محافظة خان يونس والإجهاز على 10 جنود إسرائيليين منها.

وقالت الكتائب في بيان، إن عناصرها "تمكنوا من الإجهاز على 10 من جنود الاحتلال من النقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس".

وذكرت أن الاستهداف جرى عبر تفجير عبوة مضادة للأفراد في عناصر جيش الاحتلال، إذ جرى الإيقاع بهم بين قتيل وجريح.

ومنذ 129 يوماً، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين "28 ألفاً و340 شهيداً و67 ألفاً و984 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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