كشفت منظمة العفو الدولية، الاثنين، عن أدلة على "هجمات غير قانونية" مميتة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني بأن "عائلات بأكملها قد جرى القضاء عليها دون عقاب".

وفحص التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية 4 هجمات إسرائيلية منفصلة وقعت في رفح، حيث قيل إن المدنيين، ومن بينهم أطفال ومسنون، يتحملون وطأة العنف المتواصل.

وأوضح البيان أن 3 من هذه الاعتداءات وقعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، فيما وقعت الرابعة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأدانت إريكا جيفارا روساس، مديرة الأبحاث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، الفظائع، واتهمت القوات الإسرائيلية بتجاهل القانون الدولي، وتحطيم حياة المدنيين الأبرياء.

وذكرت أنه "جرى القضاء على عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد أن لجأت إلى مناطق جرى الترويج لها على أنها آمنة ودون سابق إنذار من السلطات الإسرائيلية".