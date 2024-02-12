سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس هيئة الأركان التركي يلتقي نظيره السعودي في الرياض
التقى رئيس هيئة الأركان التركي متين غوراك، نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي، في إطار زيارة رسمية يجريها على رأس وفد عسكري إلى الرياض، إذ استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري.
رئيس هيئة الأركان التركي يلتقي نظيره السعودي في الرياض
اجتماع بين رئيسي هيئة الأركان التركي والسعودي والوفدين المرافقين لهما في الرياض / صورة: الأركان التركية
12 فبراير 2024

التقى رئيس هيئة الأركان العامة في تركيا، الفريق الأول متين غوراك، نظيره السعودي، فياض بن حامد الرويلي، في إطار زيارة رسمية يجريها غوراك إلى الرياض.

واستقبل الرويلي غوراك والوفد المرافق له، في مراسم رسمية، اليوم الاثنين، إذ عُزف النشيد الوطني للبلدين، بمقر رئاسة الأركان السعودية بالرياض.

وعقد الجانبان اجتماعاً جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه وتطويره، وخاصة في مجال الصناعات العسكرية والبحث والتطوير.

واطّلع غوراك خلال الزيارة على سير العمليات في مركز عمليات القوات الجوية التابع لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة السعودية.

وتشهد العلاقات السعودية-التركية خلال السنوات الماضية تطوراً بارزاً بمختلف المجالات، وخاصة المجال العسكري.

وتبلور هذا التعاون عبر إبرام شركات تركية وسعودية اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية.

وكانت شركة "بايكار" التركية المصنعة لمسيّرات "بيرقدار" أبرمت اتفاقية مع وزارة الدفاع السعودية، وصفت بأنها أكبر صفقة تصدير في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us