التقى رئيس هيئة الأركان العامة في تركيا، الفريق الأول متين غوراك، نظيره السعودي، فياض بن حامد الرويلي، في إطار زيارة رسمية يجريها غوراك إلى الرياض.

واستقبل الرويلي غوراك والوفد المرافق له، في مراسم رسمية، اليوم الاثنين، إذ عُزف النشيد الوطني للبلدين، بمقر رئاسة الأركان السعودية بالرياض.

وعقد الجانبان اجتماعاً جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه وتطويره، وخاصة في مجال الصناعات العسكرية والبحث والتطوير.

واطّلع غوراك خلال الزيارة على سير العمليات في مركز عمليات القوات الجوية التابع لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة السعودية.

وتشهد العلاقات السعودية-التركية خلال السنوات الماضية تطوراً بارزاً بمختلف المجالات، وخاصة المجال العسكري.

وتبلور هذا التعاون عبر إبرام شركات تركية وسعودية اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية.

وكانت شركة "بايكار" التركية المصنعة لمسيّرات "بيرقدار" أبرمت اتفاقية مع وزارة الدفاع السعودية، وصفت بأنها أكبر صفقة تصدير في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.