أقر وزراء الحكومة الإسرائيلية عبر الهاتف، الاثنين، ما يعرف بـ"قانون الجزيرة" الذي "يمنع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل".

ولكن القرار بمنع قناة الجزيرة الفضائية القطرية من البث من إسرائيل ما زال بيد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الذي لم يحدد موعداً لاجتماعه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: "في استفتاء هاتفي، وافق وزراء الحكومة على قانون الجزيرة، الذي يمنع البث الأجنبي ويضر بأمن إسرائيل".

وأضافت: "جاء الطلب، الذي أُرسل إلى الوزراء أمس الأحد، بعد أن كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن القوات في غزة عثرت على حاسوب شخصي لصحفي في قناة الجزيرة، وهو أيضاً ناشط في حماس".

وفي السياق، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم": "هذه خطوة لإنهاء التحرك الذي بدأ مع بداية الحرب، وواجه صعوبات أدت إلى تبادل الاتهامات بين الوزراء ورئيس الوزراء، من بين أمور أخرى، على خلفية مشاركة قطر في مفاوضات إطلاق سراح المختطفين".

وأوضحت أن قرار الحكومة لا يؤدي إلا إلى وضع الأساس لإنهاء الوجود الرسمي للقناة في إسرائيل، إذ يترك الأمر لتقدير المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".

وأشارت الى أنه في "الكابينت" لا يوجد استعجال في إغلاق القناة في ظل دور قطر في الوساطة مع حماس.

وبدأت المطالبة بوقف بث قناة الجزيرة من إسرائيل بعد الحرب ولكن لم يُتّخذ قرار بهذا الشأن.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قررت الحكومة الإسرائيلية منع بث قناة الميادين اللبنانية في إسرائيل.

وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، في حينه، في بيان: "وفقاً لأنظمة ساعة الطوارئ التي أقرتها الحكومة، لمنع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن الدولة، وبعد تلقي تقارير الرأي المؤيدة من جميع الأجهزة الأمنية، صدّق مجلس الوزراء السياسي الأمني، على اقتراح وزير الاتصالات بإصدار تعليمات لوقف شبكة الميادين الإعلامية".