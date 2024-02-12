سياسة
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أردوغان: نتنياهو المتشبه بهتلر يتجاوز الخطوط الحمراء عبر الإبادة الجماعية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتشبه بهتلر يمعن في تجاوز الخطوط الحمراء كل يوم عبر انتهاجه سياسة الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن الغرب يدعو إسرائيل إلى ضبط النفس في حين يغض الطرف عن مجازر نتنياهو.
أردوغان: نتنياهو المتشبه بهتلر يتجاوز الخطوط الحمراء عبر الإبادة الجماعية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن نتنياهو المتشبه بهتلر يمعن في تجاوز الخطوط الحمراء / صورة: AA 
12 فبراير 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ممارسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتشبه بالزعيم النازي أدولف هتلر، "تتجاوز كل يوم خطا أحمر عبر سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها بغزة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في خطاب للرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وحول الاجتياح الاسرائيلي المحتمل لرفح، أوضح أردوغان أن: "سبب هذا التهور الإسرائيلي هو السياسة الغربية ذات الوجهين".

وأشار إلى أن "الغرب يدعو إسرائيل إلى ضبط النفس في حين يغض الطرف عن مجازر نتنياهو".

وأضاف :"حكومة نتنياهو المتشبه بهتلر تتجاوز كل يوم خطا أحمر عبر سياسة الإبادة الجماعية والوحشية التي تمارسها منذ 7 أكتوبر".

القضاء على الإرهاب

وفي جانب آخر، أكد الرئيس التركي خلال خطابه، أهمية القضاء على التنظيمات الإرهابية من أجل تنفيذ مشروع "طريق التنمية" مع العراق.

وشدد أردوغان على أن: "تركيا لن تسمح بإقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية مهما كان الثمن".

ورحب الرئيس أردوغان بموافقة الولايات المتحدة على طلب بلاده لشراء مقاتلات "F-16".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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