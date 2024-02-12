كشف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الاثنين، عن رد إسرائيل على مقترح الإطار بشأن التهدئة في غزة، وأوضح أنه يُعد "تراجعاً" عن مقترح باريس نفسه، ويضع "شروطاً وعقبات" لا تساعد في التوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمدان في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر حمدان: "اطلعت الحركة على ردّ الاحتلال على اقتراح باريس الذي شارك فيه ممثلوه ووافقوا عليه، ونرى أن رد الاحتلال فيه تراجع عن مقترح باريس نفسه، ويضع شروطاً وعقبات لا تساعد في التوصل إلى اتفاق يحقق وقف العدوان على شعبنا".

وأشار إلى أن "رد الاحتلال على مقترح باريس لا يضمن أيضاً حرية حركة السكان وعودة النازحين إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة".

ولفت إلى أن الرد الإسرائيلي يتضمن "عدم تجاوب الاحتلال مع ضرورة فتح المعابر وحرية حركة المسافرين والجرحى، كما أن ما عرضه الاحتلال من معادلات لتبادل الأسرى، يؤكد أنه غير جاد في التوصل إلى صفقة تبادل".

وأوضح حمدان أنه "خلال لقاء وفد الحركة في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين، جرت مناقشة رد الحركة على مقترح باريس، وكان تقديرهم أن ردَّ الحركة إيجابي، ويفتح مجالاً للوصول إلى اتفاق".

وأضاف القيادي بحماس أن "سلوك نتنياهو ومواقفه تؤكّد أنَّه مستمر في سياسة المراوغة والمماطلة، وغير معني بالوصول إلى اتفاق، ويحاول إطالة أمد الحرب، وكسب الوقت لحسابات شخصية تتعلق بمستقبله السياسي".

وشدد حمدان على أن "حركة حماس متمسكة بموقفها، وكانت وما زالت حريصة على الوصول إلى اتفاق يحقق وقف العدوان على شعبنا وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وإغاثة شعبنا وعودة السكان إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار وفك الحصار عن قطاع غزة وإنجاز تبادل الأسرى".

ومنذ 129 يوماً، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين "28 ألفاً و340 شهيداً و67 ألفاً و984 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.​​​​​​​