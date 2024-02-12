قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، إن طواقم الإسعاف التابعة لها نقلت إصابتين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي من مركز طبي في بلدة عصيرة إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وأضافت الجمعية في بيان أن فلسطينيين أصيبا خلال مواجهات شهدتها البلدة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، تزامناً مع هجوم مستوطنين على القرية.

وذكرت الجمعية أن المصابين هما "شاب (20 عاماً) مصاب في البطن، وطفل (16 عاماً) مصاب في اليد، في بلدة عصيرة القبلية قرب مدينة نابلس، وجرى نقلهما إلى المستشفى".

من جهته، قال شهود عيان إن عشرات الإسرائيليين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا المنطقة الشرقية من القرية "بالحجارة والزجاجات الحارقة، وتسببوا بأضرار في أربعة منازل".

وأوضح الشهود أن المستوطنين "أحرقوا مركبة كانت مركونة أمام أحد المنازل".

وأضافوا أن "كاميرات المراقبة أظهرت وصول مستوطنين ملثمين حطموا كاميرات المراقبة بالتزامن مع الاعتداءات".

وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "اقتحم القرية بالتزامن مع هجوم المستوطنين، لتندلع مواجهات مع سكانها أسفرت عن إصابتين بالرصاص الحي".

وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون 186 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.