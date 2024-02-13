استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء خلال اقتحام مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال نفذ اقتحامات في مدن رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، ومدينة جنين ومخيمها (شمال)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب)، وعدد من مخيمات وبلدات محافظة نابلس (شمال).

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وأطلقت النار على شابّ فلسطيني خلال وجوده بمركبته في منطقة "البيرين"، ما أدى إلى استشهاده.

كما اعتُقل فلسطيني وأصيب آخر، خلال عملية عسكرية بالمدينة استمرت عدة ساعات.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصاب وتقديم الإسعاف له.

وفي جنين قال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، معزَّزة بآليات عسكرية وجرافات، اقتحمت المدينة من شارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيمها، وداهمت عديداً من المنازل.

وشرع الجيش بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم، فيما تمركزت آليات عسكرية على مداخل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في المدينة.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في عدة مواقع، فيما سُمعَت أصوات تفجيرات بين حين وآخَر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات اليامون وكفر دان والسلية الحارثية في محافظة جنين.

وأفاد شهود عيان لاحقاً بأن جيش الاحتلال انسحب بالكامل من مدينة جنين بعد مداهمات استمرت 6 ساعات تقريباً.

ونفّذَت قوات الاحتلال اقتحامات في الخليل، وداهمت منازل وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على رعاة أغنام في قرية سوسيا بمسافر يطا (جنوب الخليل) ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، وفتشوا عدداً من المنازل وحطموا الأثاث بداخلها.

وهاجم المستوطنون أيضاً الفلسطينيين وممتلكاتهم، في بلدة حوارة وبلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وأحرقوا مركبات ومنازل عدة، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وخلّفت حتى الاثنين 28 ألفاً و340 شهيداً و67 ألفاً و984 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

كما تسببت الحرب على القطاع في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".