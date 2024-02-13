سياسة
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الأمم المتحدة: إسرائيل منعت دخول كل المقرِّرين الخاصّين بفلسطين منذ 2008
كشفت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، عن أن قرار إسرائيل منع دخولها البلاد ليس جديداً، وأن هذا المنع مستمر منذ عام 2008، مشددةً على أن هذا الأمر لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن حقيقة أن القمع في غزة وصل إلى مستوى جديد من الرعب.
الأمم المتحدة: إسرائيل منعت دخول كل المقرِّرين الخاصّين بفلسطين منذ 2008
سيارة مدمرة عليها علامة "الأمم المتحدة" إثر القصف الإسرائيلي في قطاع غزة / صورة: Reuters Archive
13 فبراير 2024

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، أن قرار تل أبيب منع دخولها إسرائيل ليس أمراً جديداً، كاشفةً عن أن الأخيرة رفضت دخول جميع المقررين الخاصين بفلسطين منذ عام 2008.

وأكدت ألبانيز في منشور على منصة إكس أن هذا الأمر "لا ينبغي أن يكون سبباً لصرف الانتباه عن حقيقة أن القمع في غزة وصل إلى مستوى جديد من الرعب بقصف إسرائيل الناس في المناطق الآمنة بمدينة رفح".

يأتي حديث المقررة الأممية رداً على بيان صادر عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بمنعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء قرار تل أبيب عقب تصريحات للمقررة الأممية رأت فيها أن هجمات حماس على المستوطنات في 7 أكتوبر/تشرين الأول "هي نتيجة للضغوط الإسرائيلية".

كان وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، قد ألغى تأشيرة دخول منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين لين هاستينغز.

ومساء الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صدَّق على خطة عملياتية لشن عملية برّية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في المدينة، أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل واضح لتحذيرات دولية من عواقب اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت، حتى الاثنين، 28 ألفاً و340 شهيداً و67 ألفاً و984 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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