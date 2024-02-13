سياسة
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نيويورك.. قتيل و5 جرحى بإطلاق نار في محطة لمترو الأنفاق
قُتل شخص وأُصيب 5 آخرون بإطلاق نار في محطة مترو أنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية. فيما تواصل الفرق الأمنية تحقيقاتها في الحادث.
نيويورك.. قتيل و5 جرحى بإطلاق نار في محطة لمترو الأنفاق
الشرطة الأمريكية تحقق في حادثة إطلاق نار في محطة "ماونت إيدن أفينيو" / صورة: AFP
13 فبراير 2024

أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء الاثنين، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين خلال حادثة إطلاق نار في محطة "ماونت إيدن أفينيو" لمترو الأنفاق بمدينة نيويورك.

وقال مسؤولون في الشرطة، خلال مؤتمر صحفي بالمحطة، إن رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً قُتل خلال حادثة إطلاق النار، وأُصيبت امرأتان و3 رجال تتراوح أعمارهم بين 14 و71 عاماً.

وأوضح المفوّض في الشرطة مايكل كيمبر، أنّ "ما جرى ليس إطلاق نار على الركّاب بشكل عشوائي بل شجار بين مجموعتين من الشبّان تخلّله إطلاق أحدهم النار".

وأضاف أنّ "مجموعتين من الشبّان كانتا على متن القطار حين اندلع شجار بينهم فأخرج أحدهم مسدّسه وأطلق النار في اللحظة التي كان فيها القطار يصل إلى المحطة ويفتح أبواب عرباته ويصعد إليه ركاب وينزل آخرون".

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المحطة، ونشرت في محيطها سيارات الشرطة والإسعاف.

وساعد انتشار الأسلحة وسهولة امتلاكها في الولايات المتحدة، على انتشار حوادث إطلاق النار.

وتصاعدت الدعوات خلال السنوات الأخيرة لتقنين استعمال السلاح الناري، ومراجعة قوانين منح موافقة على حمله وتشديد إجراءات الحصول عليه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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