سياسة
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"الشيوخ" الأمريكي يصوت لمساعدات أوكرانيا وإسرائيل ويواجه رفضاً من "النواب"
مضى مجلس الشيوخ الأمريكي قدما نحو حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وهو ما يواجه رفضا من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الذين يربطون مشروع القانون بتدابير ضبط الحدود مع المكسيك.
"الشيوخ" الأمريكي يصوت لمساعدات أوكرانيا وإسرائيل ويواجه رفضاً من "النواب"
خلاف بين مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين حول حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل / صورة: Reuters
13 فبراير 2024

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون بأغلبية، أمس الاثنين، لصالح مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، في وقت تثار الشكوك حول مصير مشروع القانون في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وصوت أعضاء "الشيوخ" بأغلبية 66 صوتا مقابل 33 ليتم تجاوز 60 صوتا المطلوبة وتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة قبل النظر النهائي في مشروع القانون. وتوقع زعماء المجلس التصويت على تمرير الحزمة الأربعاء.

ويجب أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على التشريع قبل أن يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا.

ويواجه مشروع القانون خلافا طويل الأمد في مجلس النواب، الذي قال رئيسه مايك جونسون إن الأغلبية الجمهورية التي ينتمي إليها تريد تدابير محافظة لمعالجة مشكلة التدفق القياسي للمهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال جونسون في بيان صدر قبيل بدء التصويت في مجلس الشيوخ الاثنين "في غياب أي تغيير في السياسة المتعلقة بالحدود من مجلس الشيوخ، سيتعين على مجلس النواب مواصلة إعمال إرادته بشأن هذه الأمور المهمة".

ويتضمن التشريع مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مثل تايوان.

كما تشمل الحزمة مساعدات إنسانية بقيمة 9.15 مليار دولار للمدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في شتى أنحاء العالم.

ويحث بايدن الكونغرس منذ أشهر على الإسراع بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وشركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

في سياق متصل، أعلن مسؤولون ووسائل إعلام أوكرانية عن هجوم روسي على مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة الثلاثاء، مما ألحق أضرارا بمحطة للكهرباء وأدى لقطع إمدادات المياه عن بعض السكان.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية في بيان أن المدينة التي يسكنها أقل من مليون نسمة بقليل تعرضت لهجوم بصاروخ وأربع مجموعات من الطائرات المسيرة اقتربت من الجنوب والشرق والشمال.

وقالت شركة "دي.تي.إي.كيه"، أكبر مزود خاص لخدمات الطاقة في أوكرانيا، إن محطة للطاقة الحرارية تعرضت لأضرار جسيمة، دون وقوع إصابات.

ولم تذكر موقع محطة الطاقة، لكن شركة مرافق المياه في دنيبرو قالت على تيليجرام إنه "بسبب انقطاع التيار الكهربائي"، جرى تعليق إمدادات المياه جزئيا. بينما أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن محطة كهرباء في دنيبرو تعرضت لهجوم.

وكثفت روسيا وأوكرانيا هجماتهما الجوية بعيدا عن خط المواجهة في الأشهر القليلة الماضية، وتستهدف كل منهما البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش ووسائل النقل لدى الآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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