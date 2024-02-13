قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تبحث حالياً هدنة في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، تمهيداً لوقف أطول لإطلاق النار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأمريكي مع العاهل الأردني الملك عبد الله، إثر محادثات جمعت بينهما في البيت الأبيض، مساء الاثنين.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة على التوصل إلى اتفاق على هدنة تسمح بالإفراج عن المحتجزين في غزة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف أن "الاتفاق سيبدأ بتوقف القتال لمدة 6 أسابيع على الأقل.. ويمكننا عندها أخذ الوقت الكافي للتوصل لشيء أكثر استدامة".

ويوجد ملك الأردن في الولايات المتحدة ضمن جولة خارجية بدأها الخميس، تشمل أيضاً كندا وفرنسا وألمانيا؛ بهدف "حشد الدعم الدولي" لوقف إطلاق النار في غزة.

والأحد، تحدث الرئيس الأمريكي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال البيت الأبيض إن‭‭‭ ‬‬‬بايدن شدد على أن "أي عملية عسكرية في رفح ينبغي ألا تمضي قدماً دون وجود خطة يُعوَّل عليها وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص يلوذون بها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت، حتى الثلاثاء 28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية.