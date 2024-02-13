مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ130، استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الثلاثاء، في غارات وقصف مدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى "28 ألفاً و473 شهيداً و68 ألفاً و146 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 133 شهيداً و162 مصاباً خلال 24 ساعة".

وأفادت مصادر صحية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الشهداء الفنان الفلسطيني علاء قدوحة، وهو من بين أشهر الفنانين على منصة تيك توك، وكان يظهر في مشاهد عديدة على أنه "ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي"، وله كثير من الأعمال الدرامية الفلسطينية.

وفي رفح جنوبي قطاع عزة، استُشهدت طفلة وأُصيب 4 مواطنين آخرين على الأقل جراء قصف الاحتلال على حي البرازيل، فيما أكدت شبكة الجزيرة القطرية استهداف غارة إسرائيلية مركز شرطة الشوكة.

كما أشارت مصادر محلية بسماع دويّ انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لرفح، فيما أُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف جدار معبر المدينة.

انقطاع الكهرباء عن مجمع ناصر الطبي

واستُشهد فلسطيني آخر في قصفٍ إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرق دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستُشهدت كذلك طفلة في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المجمع بالكامل، جراء قصف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوبي قطاع غزة.

كان 7 مواطنين قد استُشهدوا، وأُصيب 14 من الطواقم الطبية والنازحين، أمس (الاثنين)، بنيران قناصة الاحتلال في ساحات مجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع أُصيب عدد من المواطنين بقصف لطائرات الاحتلال الحربية.

مخاوف "أونروا"

من جهتها، عبّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في رفح التي تَضاعَف عدد سكانها 6 مرات عمّا كان عليه قبل الحرب.

وشددت الوكالة الأممية على وجوب دعم استمرار عملها، قائلةً إنه لا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، مشيرةً إلى وجود حل سياسي لذلك.

وناشدت "أونروا" الدول التي علَّقت دعمها مراجعة قرارها وإلا ستضطر الوكالة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملها حتى في غزة.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلندا وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة.