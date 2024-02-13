سياسة
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"مركز مكافحة التضليل" التركي ينفي ادعاءات إسرائيل تسهيل دخول المساعدات غزة
أكّد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية حول تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
"مركز مكافحة التضليل" التركي ينفي ادعاءات إسرائيل تسهيل دخول المساعدات غزة
مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية ينفي صحة ادعاءات إسرائيلية حول تسهيل وصول المساعدات إلى غزة
13 فبراير 2024

نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، صحة ادعاءات إسرائيلية حول تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال المركز في منشور على حسابه بمنصة إكس الثلاثاء، إن "الادعاءات المنتشرة على حسابات رسمية ودعائية إسرائيلية بأن تل أبيب تسهّل نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عارية عن الصحة".

كانت حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صوراً، تزعم عبرها تسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف المركز أنه "عند فحص المنشورات المذكورة، تبين أن الصور المتداوَلة هي لشاحنة مساعدات نُقِلت إلى اللاجئين الأوكرانيين في مدينة خيام بمولدوفا، في تواريخ مختلفة".

وتابع: "لا علاقة لهذه الصور بالمساعدات الإنسانية التي تصل إلى المنطقة بعد الهجمات الإسرائيلية على غزة".

ووفقاً لبيانات المرصد الأورومتوسطي لمراقبة حقوق الإنسان، فإن نحو 500 شاحنة مساعدات كانت تدخل إلى قطاع غزة يوميّاً قبل بدء العدوان الإسرائيلي، وانخفض هذا العدد ليصل حاليّاً إلى 100 شاحنة يومياً فقط، بسبب العوائق الإسرائيلية.

يشار إلى أن مركز مكافحة الأخبار المضللة بتركيا يلعب دوراً بالغ الأهمية في فضح حملات التضليل والمعلومات الكاذبة في إطار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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