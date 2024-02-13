اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين في معارك جنوب قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه فصائل من المقاومة الفلسطينية تكبيد الجيش خسائر فادحة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن القتلى سقطوا خلال تفجير مبنى مفخخ، وهم قائد كتيبة 630 في الاحتياط ونائب سرية الكتيبة 630 وجندي آخر من نفس الوحدة.

من جانبها، كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من النقطة صفر، كما فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

والاثنين أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية تعرُّض جيش الاحتلال لكمين وصفته بالكبير والمحكم، نفّذَته المقاومة الفلسطينية في خان يونس، وأسفر عن مقتل أكثر من 11 جندياً.

وقالت المصادر إن "الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم، واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات".

في نفس السياق أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها نصبوا كميناً في منطقة معن جنوب شرقي خان يونس أوقع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح.

وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها باغتوا عناصر القوة بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات والعبوات، مُوقِعين قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما أكدت قصف موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في محور التقدم وسط خان يونس، بقذائف الهاون.

ومنذ بداية الحرب على غزة اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 569 من عناصره، إضافة إلى إصابة 2864، من بينهم 344 عسكرياً يتلقون العلاج بالمستشفيات، حالة 30 منهم توصف بالخطيرة.