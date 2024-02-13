أعلن مسؤولون بالقيادة المركزية الأمريكية، استهداف الحوثيين أمس الاثنين سفينة شحن في البحر الأحمر، كانت متّجهة إلى إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته على منصّة إكس: "في 12 فبراير/شباط بين الساعة 3:30 والساعة 3:45 فجراً بتوقيت صنعاء (00:30-00:45 ت.غ)، أطلق المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين من مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه مضيق باب المندب".

وأضافت أن "الصاروخين أُطلقا باتجاه السفينة (M/V Star Iris) التي ترفع علم جزر مارشال والمملوكة لليونان، في أثناء عبورها في البحر الأحمر محمَّلةً بالذرة من البرازيل متّجهةً إلى ميناء الإمام الخميني (بندر إمام خميني) في إيران".

وأكّد مسؤولون بالقيادة المركزية أن التقارير الواردة من السفينة أفادت بأنها صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

من جانبها أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري الاثنين، بأن ناقلة البضائع "استُهدفت بصواريخ في حادثتين منفصلتين" في غضون 20 دقيقة، و"ورد أنها أصيبت وتعرضت لأضرار مادية على الجانب الأيمن"، لافتة إلى أن السفينة كان على متنها فريق أمني مسلح خاصّ.

لاحقاً أعلنت جماعة الحوثي استهداف السفينة الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية.

وأشارت إلى أن "المجموعة المالكة للسفينة مدرجة في مؤشر ناسداك الأمريكي، ما اعتُبر السبب المحتمَل لمهاجمتها".

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّراتٍ سفنَ شحن لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر "تضامناً مع غزة".

ويشنّ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردّاً على تلك الهجمات.

إثر ذلك أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافهم العسكرية مع تَدخُّل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي.