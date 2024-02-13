سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الأمريكي يعلن استهداف الحوثيين سفينة متجهة إلى إيران
أعلن الجيش الأمريكي أن جماعة الحوثي اليمنية استهدفت سفينة شحن في البحر الأحمر، كانت متّجهة إلى إيران، بصاروخين أُطلقا من مناطق سيطرتها في اليمن.
الجيش الأمريكي يعلن استهداف الحوثيين سفينة متجهة إلى إيران
سفينة "مارلين لواندا" البريطانية التي استهدفها الحوثيون بخليج عدن في يناير/كانون الثاني / صورة: AP
13 فبراير 2024

أعلن مسؤولون بالقيادة المركزية الأمريكية، استهداف الحوثيين أمس الاثنين سفينة شحن في البحر الأحمر، كانت متّجهة إلى إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته على منصّة إكس: "في 12 فبراير/شباط بين الساعة 3:30 والساعة 3:45 فجراً بتوقيت صنعاء (00:30-00:45 ت.غ)، أطلق المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين من مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه مضيق باب المندب".

وأضافت أن "الصاروخين أُطلقا باتجاه السفينة (M/V Star Iris) التي ترفع علم جزر مارشال والمملوكة لليونان، في أثناء عبورها في البحر الأحمر محمَّلةً بالذرة من البرازيل متّجهةً إلى ميناء الإمام الخميني (بندر إمام خميني) في إيران".

وأكّد مسؤولون بالقيادة المركزية أن التقارير الواردة من السفينة أفادت بأنها صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

من جانبها أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري الاثنين، بأن ناقلة البضائع "استُهدفت بصواريخ في حادثتين منفصلتين" في غضون 20 دقيقة، و"ورد أنها أصيبت وتعرضت لأضرار مادية على الجانب الأيمن"، لافتة إلى أن السفينة كان على متنها فريق أمني مسلح خاصّ.

لاحقاً أعلنت جماعة الحوثي استهداف السفينة الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية.

وأشارت إلى أن "المجموعة المالكة للسفينة مدرجة في مؤشر ناسداك الأمريكي، ما اعتُبر السبب المحتمَل لمهاجمتها".

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّراتٍ سفنَ شحن لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر "تضامناً مع غزة".

ويشنّ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردّاً على تلك الهجمات.

إثر ذلك أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافهم العسكرية مع تَدخُّل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us