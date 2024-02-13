سياسة
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أردوغان يدعو إسرائيل للتوقف عن "أحلامها التوسعية" ويأسف لاستهداف الأونروا
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة توقف إسرائيل عن السعي وراء "الأحلام التوسعية" إذا كانت تريد السلام الدائم، كما أعرب عن أسفه من استهداف سمعة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، داعياً العالم إلى دعمها.
أردوغان يدعو إسرائيل للتوقف عن "أحلامها التوسعية" ويأسف لاستهداف الأونروا
أردوغان يدعو إسرائيل إلى التوقف عن "الأحلام التوسعية" إذا كانت تريد السلام / صورة: AA
13 فبراير 2024

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل إلى التوقف عن السعي "وراء أحلامها التوسعية" إذا كانت تريد السلام الدائم، متعهداً بالقول: "لن ندع أبداً إخواننا الفلسطينيين وحدهم بلا حماية".

وأضاف أردوغان خلال فاعليات القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي الإماراتية الثلاثاء، أن إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولم تتخلَّ عن الاحتلال والسرقة والتدمير والمجازر منذ عقود.

وأضاف أن أي خطوة ستبقى منقوصة ما لم تنشأ دولة فلسطينية ذات سيادة موحدة جغرافياً على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن الطريق المؤدي إلى السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة يمر من تلك الخطوة.

كما دعا الرئيس التركي دول العالم إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، لافتاً إلى أن الوكالة تمثّل شريان حياة لستة ملايين لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين.

وأعرب عن أسفه حيال الهجوم على الوكالة الأممية للنيل من سمعتها قائلاً: "نأسف لما شهدته أونروا مؤخراً من استهداف لسمعتها بشكل مبالغ فيه".

وتابع: "نعمل على تحقيق الرؤية القائمة على السلام والعدل، ونؤكّد أن العالم أكبر من 5 (دول)".

وعلى الصعيد التركي، قال أردوغان إن بلاده حققت خلال العقدين الأخيرين نموّاً كبيراً في المجالات كافة رغم التحديات، مثمنا دعم الإمارات العربية المتحدة لتركيا خلال كارثة الزلزال.

وشدّد على أن "تركيا الحديثة باتت دولة قوية جدّاً، وتختلف عما كانت عليه قبل 20 سنة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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