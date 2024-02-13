يعاني السودانيون انقطاع شبكة الاتصالات منذ نحو أسبوع، ما أدى إلى عرقلة توصيل المساعدات وترك السكان الذين تُنهكهم الحرب وعددهم زهاء 50 مليون نسمة غير قادرين على سداد المدفوعات أو الاتصال بالعالم الخارجي.

واتُّهمت مصادر قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن قطع الاتصالات، رغم أن مصدراً منها قال في الخامس من فبراير/شباط الجاري، إنهم ليس لهم علاقة بانقطاع خدمات الاتصالات.

وتخوض قوات الدعم السريع قتالاً مع الجيش السوداني من أجل السيطرة على البلاد منذ أبريل/نيسان 2023، في إطار حرب أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح زهاء 8 ملايين شخص وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة.

وقالت أربعة مصادر في قطاع الاتصالات لوكالة رويترز، إن قوات الدعم السريع بدأت وقف تشغيل شبكات الاتصالات في الخامس من فبراير/شباط وقطعتها تماماً بعد يومين.

والاثنين، أعلنت شركة سوداني، المملوكة للدولة، أنها بدأت في استعادة شبكتها، إذ أبلغ المستخدمون عن عودة الاتصال في بورتسودان التي يسيطر عليها الجيش وولايات مجاورة لها.

وباتت قوات الدعم السريع تسيطر على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وبعض البنى التحتية السودانية الموجودة فيها، ومن بينها المقرات الرئيسية لشركات الاتصالات، وذلك بعد 10 أشهر من الصراع.

واتهمت المصادر جنوداً تابعين لقوات الدعم السريع بالتهديد بقطع الاتصالات ما لم يُعِد المهندسون الخدمة إلى منطقة غرب دارفور، التي يسيطر عليها "الدعم" وتشهد انقطاعاً للاتصالات منذ شهور، فيما أرجع مسؤول في قطاع الاتصالات الوضع في غرب دارفور إلى نقص الوقود وخطورة ظروف العمل.

"ستارلينك".. لمن استطاع

تنتشر في السودان أجهزة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال خدمة (ستارلينك) المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على الرغم من قرار الحكومة بحظرها.

لكنّ معظم الأفراد لا يمكنهم استخدام هذه الخدمة في بلد تُستخدم فيه الهواتف الذكية في كل جوانب الحياة وبإمكان كثير من الأفراد الوصول إلى شبكات (واي فاي) أو شبكات الهواتف المحمولة.

وأصبحت التعاملات التجارية في السودان تعتمد إلى حد كبير على المحافظ الإلكترونية مع توقف دخل الأفراد وسرقة الممتلكات وتعرض البنوك للإرهاق.

ونشر البعض مناشدات على وسائل التواصل الاجتماعي طلباً للمساعدة للتواصل مع أفراد أسرهم.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطل العمل في غرف الاستجابة للطوارئ التي يعمل بها متطوعون وتوفر مساعدات غذائية وطبية حيوية.

وتقول ماتيلد فو، من المجلس النرويجي للاجئين، إن وكالات الإغاثة تواجه الصعوبات نفسها في الدفع للموردين وضمان سلامة الموظفين، مما يؤدي إلى بطء الاستجابة لحالات تفشي الأمراض وموجات النزوح.

وأضافت: "نحن غير قادرين على دعم فرقنا في الوقت الحالي. إذا أرسلت أياً من زملائك إلى موقع للتوزيع وحدثت أي مشكلة فلن نتمكن من دعمهم. هذا أمر مرهق للغاية".

وقال مصدر حكومي إن الهيئة القومية للاتصالات تعمل مع الشركات لاستعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن، نافياً وجود مفاوضات مع قوات الدعم السريع.

ولم تردّ ثلاث من شركات الاتصال على طلبات للتعليق، لكنّ شركة زين المملوكة لشركة كويتية وشركة إم.تي.إن المملوكة لجنوب أفريقيا، قالتا في وقت سابق إن انقطاع الخدمة خارج نطاق سيطرتهما.

ولا يزال القتال مستمراً في العاصمة الخرطوم وغرب البلاد، حيث أعلن قائد قوات الدعم السريع تحقيق مكاسب في خطاب ألقاه، أمس (الأحد).

وقالت الأمم المتحدة إن القتال اندلع على أطراف مدينة الفاشر ذات الكثافة السكانية العالية.