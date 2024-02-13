من خلال مبادرة ابنهما لؤي بسيوني الذي يعيش في تركيا، وبتدخُّل جهاز المخابرات التركي، تمت بنجاح رحلة الأمان التي استمرت لمدة 4 أيام، للمواطنَين الفلسطينيَّين الشيخ محمد البسيوني وزوجته علياء البسيوني، اللذين واجها صعوبات كبيرة تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية، بسبب كبر سنهما وإصاباتهما المزمنة.

وفي محاولة لإنقاذ والديه من هجمات إسرائيل، استنجد لؤي بسيوني الذي يعيش في تركيا بالسلطات لإخراج والديه من غزة. وبسبب الأوضاع الصعبة وعدم قدرة الزوجين البسيوني على الوصول إلى بوابة رفح بسبب الاشتباكات، تدخلت الاستخبارات الوطنية التركية لتسهيل خروج المسنَّين، في إطار العلاقات الودية بين الأجهزة الأمنية.

وفي أثناء محاولة إخراج محمد البسيوني وعائلته، تعرّضت قافلة سيارات الإسعاف التي نقلتهما لإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى مقتل سائق أولى سيارات الإسعاف، وعادت القافلة إلى مستشفى الشفاء.

وبينما كان التواصل مع المنطقة مستحيلاً بسبب قطع إسرائيل كل وسائل الاتصال، اضطُرّت الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني إلى التدخل لتوفير سيارات إسعاف لنقل الزوجين البسيوني. ورغم كل الصعاب نُقِل الزوجان البسيوني مرة أخرى بواسطة سيارة إسعاف أمس الاثنين.

وبعد اجتيازهما نقطة تفتيش تابعة لإسرائيل على شارع صلاح الدين في قطاع غزة، وصل الزوجان البسيوني إلى المستشفى الميداني في شمال غزة عبر معبر رفح، حيث خضعا لفحص صحي، وبعد انتظار طويل سُهّلت عملية مرور الزوجين البسيوني من معبر رفح بموافقة مصر.

بعد ذلك نُقِل الزوجان البسيوني إلى السفارة التركية في القاهرة، حيث استُضيفا لبعض الوقت قبل أن يُسلَّما لعائلتهما في تركيا.

وعبّر الزوجان البسيوني بكلمات مليئة بالمشاعر عن شكرهما وامتنانهما لكل من ساعدهما على النجاة من هجمات إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات رسمية فلسطينية وأممية.