توالت الإدانات الدولية للهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة، محذّرةً من كارثة إنسانية في حال تواصل القتال.

وقال رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل، عبر حسابه بمنصة إكس، الاثنين: "إسرائيل مرتكبة الإبادات الجماعية، هاجمت بوحشية المكان الذي لجأ إليه أكثر من مليون فلسطيني".

وأضاف: "نُدين بأشد العبارات ما يحدث في غزة. عاشت فلسطين". ​​​​​​

من جانبه، قال ناطق باسم الخارجية الصينية، في بيان، إن "الصين.. تعارض وتُدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي"، مضيفاً أن بكين تحض إسرائيل على "وقف عملياتها العسكرية في أقرب وقت ممكن وبذل كل الجهود الممكنة لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.. لمنع كارثة إنسانية أكثر خطورة في منطقة رفح".

وفي كندا، قالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، للصحفيين: "أنا قلقة للغاية إزاء ما يحدث في غزة، خصوصاً رفح. العملية ستكون مدمِّرة. وهي مدمِّرة للفلسطينيين وكل مَن يسعون للاحتماء".

وأضافت: "ما تطلبه منهم حكومة نتنياهو أن يفعلوه، وهو المغادرة مرة أخرى، غير مقبول. لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولهذا السبب نحتاج إلى وقف العنف الآن".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، الاثنين: "لا نريد أن نرى مزيداً من المعاناة الإنسانية لأولئك الذين يعيشون في غزة".

وأردف: "ولهذا السبب نواصل التواصل بنشاط مع شركائنا الإسرائيليين حول أهمية أخذ المدنيين في الاعتبار عند تخطيط وتنفيذ العمليات".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرّح، في وقت سابق الاثنين، بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح "لا ينبغي أن تستمر دون خطة لضمان سلامة أكثر من مليون شخص فلسطيني يعيشون هناك".

والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.​​​​​​​

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في المدينة، أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل واضح لتحذيرات دولية من عواقب اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية.