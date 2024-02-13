ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في لقاء على هامش القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بين 12 و14 فبراير/شباط الجاري، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان بأن الرئيسين ناقشا العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والعالمية، والحرب الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

وشدد الرئيس أردوغان على رفضه للهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح مثلها مثل غزة بكاملها، مطالباً بضرورة قيام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن، باتخاذ خطوات لوقف إسرائيل في أقرب وقت.

ولفت أردوغان إلى عزم بلاده محاربة التنظيمات الإرهابية من دون تمييز، مؤكداً ضرورة التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصل، فجر الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات.