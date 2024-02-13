أعلنت قناة الجزيرة القطرية، الثلاثاء، إصابة اثنين من صحفييها بجروح خطيرة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت القناة أن الصحفي الفلسطيني إسماعيل أبو عمر، والمصور أحمد مطر، أصيبا جراء قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة ميراج شمال مدينة رفح.

وأوضحت القناة أن المسيّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل باتجاه الصحفيين في استهداف مباشر، ما أدى بشكل فوري إلى بتر ساق إسماعيل أبو عمر اليمنى وإصابة اليسرى إصابة بالغة، كما أصيب في مختلف أنحاء جسده بجروح خطيرة نتيجة شظايا الصاروخ.

وذكرت أن المصور أحمد مطر أصيب في إحدى يديه إصابة بالغة، فضلاً عن جروح في باقي أنحاء جسده، وقد جرى نقلهما من شهود عيان إلى مستشفى ميداني في المنطقة لإجراء الإسعافات الأولية، قبل أن تصل سيارات الإسعاف وتنقلهما إلى المستشفى الأوروبي لإجراء عمليات جراحية عاجلة وطارئة.

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان: "جيش الاحتلال يستهدف بشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية الحرب".

وأردف "هي جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي، إذ استهدف الاحتلال طاقم قناة الجزيرة الزميلين الصحفيين، إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين".

وتابع: "جيش الاحتلال قتل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 126 صحفياً وصحفية واعتقل 10 صحفيين وأصاب عديداً منهم، وهذا يدلل على أن الصحفيين والإعلاميين في دائرة القتل والاستهداف المتعمد".

وسبق أن استشهد صحفيان آخران يعملان في قناة الجزيرة كما أصيب مدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح.

وفي السابع من يناير/كانون الثاني المنصرم، استشهد نجل الدحدوح حمزة في غارة طالت المركبة التي كان يستقلها برفقة الصحفي مصطفى ثريا، فيما استشهد مصور القناة سامر أبو دقة في قصف منفصل في ديسمبر/كانون الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الثلاثاء "28 ألفاً و473 شهيداً و68 ألفاً و146 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.