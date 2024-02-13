أصدرت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، بياناً، أفادت فيه، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، أكد لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، أن أنقرة تعطي أولوية لوحدة وسلامة ليبيا، وأنها مستعدة لدعم الحوار من دون المساس بشرعية حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح البيان، أن هذا جاء خلال لقاء أردوغان مع الدبيبة في الإمارات، على هامش مشاركته كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات.

وذكر البيان، أن أردوغان أشار إلى أن تركيا تعطي الأولوية لوحدة وسلامة ليبيا ومستعدة لدعم عملية الحوار في ليبيا من دون المساس بشرعية حكومة الوحدة الوطنية.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل جهودها من أجل التوصل إلى حل مستدام ودائم في ليبيا، وستواصل مساهماتها في ضمان الهدوء في المنطقة.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصل فجر الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية هاكان فيدا ن، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات.