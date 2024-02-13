أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اقتحامه لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، للمرة الثانية خلال ساعات، واعتقل فلسطينياً وفق شهود عيان.

وأفاد الشهود بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة ومحيط مخيمها، للمرة الثانية خلال ساعات من عدة محاور وحاصرت عدة أحياء، وسط تحليق لطائرات مسيّرة.

وأضاف الشهود، أن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلاً في مخيم جنين واعتقلت المواطن عمر الفايد من داخله قبل انسحابها.

وأشاروا إلى أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، دفع الأخير على أثرها بتعزيزات عسكرية لجنين، وفق الشهود.

وفجر الثلاثاء، نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها استمرت نحو 5 ساعات، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات مع الفلسطينيين.

وقفة تضامنية

يأتي ذلك، بينما نظم عشرات الفلسطينيين، بمدينة البيرة بالضفة الغربية وقفة تضامنية مع الأسرى بالسجون الإسرائيلية، إذ يتعرضون إلى "اعتداء وتجويع وإذلال".

وندد المشاركون في الوقفة بالممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، وطالبوا بتدخل دولي وحقوقي "عاجل".

وقال رئيس الهيئة العليا لشؤون الأسرى في رام الله أمين شومان، على هامش الوقفة، إن الأسرى في السجون الإسرائيلية "يتعرضون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى الاعتداء والتجويع والإذلال".

وأضاف "ما يحدث في السجون الإسرائيلية لم يحدث مثيل له سواء في غوانتانامو (أنشأته الولايات المتحدة في خليج غوانتانامو جنوب شرق كوبا)، أم في أبو غريب (في العراق)".

اعتقال أكثر من 7 آلاف فلسطيني بالضفة

في السياق، تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية سبعة آلاف منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023، عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 22 آخرين خلال اقتحام عدة محافظات مساء الاثنين وفجر الثلاثاء.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن "حصيلة الاعتقالات (الإسرائيلية) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تجاوزت 7000 فلسطيني، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".

وأضاف البيان: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الاثنين) وحتى صباح اليوم (الثلاثاء) 22 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفل وأشقّاء وأسرى سابقون".

وذكر أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة جنين، بينما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات قلقيلية وسلفيت، وبيت لحم والخليل ورام الله والقدس.

وجاء في البيان أن الاعتقالات "رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة أموال".

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما تسببت الحرب على القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" للمرة الأولى منذ تأسيسها، رغم تاريخها الحافل بالحروب وخاصة على قطاع غزة الذي تحاصره منذ سنوات.