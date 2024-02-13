قالت وسائل إعلام عبرية إن شخصين أُصيبا في مستوطنة "كريات شمونة" شمالي إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، إن "صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة، الثلاثاء"، مؤكدة "إصابة شخصين في مكان الحادث بكريات شمونة".

من جانبه، ذكر حزب الله في منشور على منصة تليغرام، أن عناصره "استهدفوا ‌‏مبنى ‌‏تابعاً للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة".

وأشار الحزب إلى أن ذلك يأتي "‏دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرية طلوسة".

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.