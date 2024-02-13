سياسة
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أمينة أردوغان تدعو خلال القمة في دبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرض
دعت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية كوكب الأرض، وضمان مستقبل مستدام للجميع، خلال خطابها ضمن القمة العالمية للحكومات في دبي.
أمينة أردوغان تدعو خلال القمة في دبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرض
أمينة أردوغان تدعو خلال القمة في دبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرض / صورة: AA
13 فبراير 2024

دعت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية كوكب الأرض، وضمان مستقبل مستدام للجميع، خلال خطابها ضمن القمة العالمية للحكومات في دبي.

وفي كلمتها خلال برنامج "أهداف التنمية المستدامة 2045: تشكيل مستقبل عالمنا" ضمن القمة العالمية للحكومات في دبي، أكدت أمينة أردوغان على الهدف المشترك بين مختلف الأفراد من مختلف البلدان والثقافات والأديان لحماية الكوكب وخلق مجتمع آمن وعالم مستدام للأجيال القادمة.

وحذرت أمينة أردوغان "من أن المسار الحالي الذي يقود البشرية وجميع أشكال الحياة نحو الانقراض الأبدي".

وشددت على ضرورة أن يقوم الجميع بدورهم للحد من تأثيرهم البيئي، وشددت على أهمية التعاون بين البلدان لمعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتلوث.

وسلطت الضوء على مساهمات تركيا، بما في ذلك حركة "صفر نفايات" والتعاون مع الدول الأخرى.

وأشارت أمينة أردوغان إلى أهمية التعليم وزيادة الوعي في تعزيز التنمية المستدامة، مؤكدة أن الشباب بحاجة إلى التمكين لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحداث فرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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