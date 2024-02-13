تسارعت وتيرة الاتصالات الدبلوماسية بين مختلف الأطراف الدولية لبحث تطورات الحرب على قطاع غزة، في حين يتزايد حديث الاحتلال الإسرائيلي عن احتمالات توغل بري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وغادر وفد إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى القاهرة للمشاركة باجتماع رباعي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد يضم رئيس المخابرات "الموساد" ديفيد بارنياع ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار والمسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين بجيش الاحتلال الإسرائيلي نيتسان ألون.

وأشارت إلى أن الوفد "سيشارك في اجتماع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

ويبحث الاجتماع، وفق الهيئة، صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال عضو الكنيست من حزب "الليكود" داني دانون، لهيئة البث: "مشاركتنا ذاتها تظهر استعداداً للحديث، ومحور الخلاف هو نهاية التحرك العسكري (أي الحرب) ولن نتنازل عنه".

من جانبها، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقوا مع مسؤولين مصريين في القاهرة "لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة".

وأفادت القناة عن انعقاد الاجتماع في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

لقاء يجمع هنية وعبد اللهيان

في سياق متصل بالحرب على غزة، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في قطر تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن عبد اللهيان التقى هنية بالعاصمة الدوحة، في إطار زيارات وزير الخارجية الإيراني التشاورية في المنطقة.

وتناول اللقاء "آخر مستجدات حرب غزة على الصعيدين السياسي والميداني"، وفق الوكالة.

كما بحث الجانبان "ضرورة وقف العدوان الصهيوني وجرائمه بحق أهل غزة والضفة الغربية، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لأهل غزة"، بحسب المصدر ذاته.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وصف خلال تصريحات صحفية مشتركة، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض، الحرب في غزة بأنها واحدة من أكثر الحروب تدميراً في التاريخ الحديث.

واعتبر الملك عبد الله أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية" أخرى.

خطة من ثلاث مراحل

وفي 8 فبراير/شباط الجاري أعلنت "حماس"، أن وفداً منها برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة توجه إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار".

وفي 7 فبراير/شباط كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن موافقة "حماس" على إطار باريس الذي قدم إليها وتضمن مقترح الحركة خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوماً، تُوقف خلالها العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والجثث.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

والأحد، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

وقوبل الإعلان الإسرائيلي بتحذيرات ودعوات دولية لعدم الإقدام على العملية لما سيكون لها من نتائج "كارثية" على نحو مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء" وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.