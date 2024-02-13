سياسة
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ألطون: جميع المؤسسات التركية استنفرت لإغاثة عمال المناجم
تُسابق فرق الإنقاذ التركية الزمن لإغاثة 9 عمال مناجم عالقين بعد انهيار أرضي في أثناء عملية تعدين بمنجم للذهب تنفذها شركة أناجولد مايننج بولاية إرزينجان شرقي البلاد، بينما أعلنت الرئاسة التركية فتح تحقيق موسع للكشف عن ملابسات الحادثة.
ألطون: جميع المؤسسات التركية استنفرت لإغاثة عمال المناجم
أكد ألطون أهمية نقل الأخبار المتعلقة بالحادث من المصادر والجهات الرسمية المعنية، وعدم الثقة بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. / صورة: AA
13 فبراير 2024

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن الدولة التركية استنفرت جميع مؤسساتها في سبيل مساعدة عمال المناجم الذين علقوا في انهيار أرضي واسع وقع بمنجم للذهب في منطقة إيليتش في إرزينجان.

وتحث فرق الإنقاذ التركية الخطا لإغاثة 9 عمال مناجم عالقين بعد انزلاق للتربة تسبب بانهيار أرضي كبير في أثناء عملية تعدين بأحد مناجم الذهب بولاية إرزينجان شرقي البلاد.

وأضاف ألطون في تدوينة على منصة إكس، الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع من كثب الجهود المبذولة لإنقاذ عمال المنجم الذين علقوا في هذا الحادث المأساوي، مؤكداً فتح تحقيق موسع بالحادثة.

وأكد ألطون أهمية نقل الأخبار المتعلقة بالحادث من المصادر والجهات الرسمية المعنية، وعدم الثقة بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الطاقة التركية قالت إن جهود الإنقاذ جارية لإغاثة 9 عمال علقوا في منجم للذهب في أثناء عملية تعدين تنفذها شركة أناجولد مايننج، اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في تصريحات إن 400 من عمال البحث والإنقاذ يبحثون عن عمال المناجم المفقودين، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت تحقيقاً في الحادث.

وأضاف "أحصى المحافظ ومسؤولو الشركة جميع الموظفين ولا نعرف شيئاً عن تسعة عمال".

وتابع: "أرسلنا سيارات إنقاذ ومولدات ومعدات إضاءة (إلى الموقع). لدينا أمنية واحدة فقط: أن نتمكن من تقديم أخبار جيدة لعائلات هؤلاء الإخوة".

ووقع انزلاق التربة قرابة الساعة 14,00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ) قرب منطقة إيليتش في مقاطعة ارزينجان.

من جانبها، قالت الشركة التي تدير المنجم "أناجولد"، إنها تعمل على الحد من تبعات هذا الحادث "المؤلم" ومعرفة أسبابه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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