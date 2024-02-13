قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن الدولة التركية استنفرت جميع مؤسساتها في سبيل مساعدة عمال المناجم الذين علقوا في انهيار أرضي واسع وقع بمنجم للذهب في منطقة إيليتش في إرزينجان.

وتحث فرق الإنقاذ التركية الخطا لإغاثة 9 عمال مناجم عالقين بعد انزلاق للتربة تسبب بانهيار أرضي كبير في أثناء عملية تعدين بأحد مناجم الذهب بولاية إرزينجان شرقي البلاد.

وأضاف ألطون في تدوينة على منصة إكس، الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع من كثب الجهود المبذولة لإنقاذ عمال المنجم الذين علقوا في هذا الحادث المأساوي، مؤكداً فتح تحقيق موسع بالحادثة.

وأكد ألطون أهمية نقل الأخبار المتعلقة بالحادث من المصادر والجهات الرسمية المعنية، وعدم الثقة بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الطاقة التركية قالت إن جهود الإنقاذ جارية لإغاثة 9 عمال علقوا في منجم للذهب في أثناء عملية تعدين تنفذها شركة أناجولد مايننج، اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في تصريحات إن 400 من عمال البحث والإنقاذ يبحثون عن عمال المناجم المفقودين، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت تحقيقاً في الحادث.

وأضاف "أحصى المحافظ ومسؤولو الشركة جميع الموظفين ولا نعرف شيئاً عن تسعة عمال".

وتابع: "أرسلنا سيارات إنقاذ ومولدات ومعدات إضاءة (إلى الموقع). لدينا أمنية واحدة فقط: أن نتمكن من تقديم أخبار جيدة لعائلات هؤلاء الإخوة".

ووقع انزلاق التربة قرابة الساعة 14,00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ) قرب منطقة إيليتش في مقاطعة ارزينجان.

من جانبها، قالت الشركة التي تدير المنجم "أناجولد"، إنها تعمل على الحد من تبعات هذا الحادث "المؤلم" ومعرفة أسبابه.