قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، إن حل المنظمة سيكون "كارثياً"، بعد ضغط إسرائيلي يطالب باستبدالها.

وأكد المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني "عقب الكارثة التي ضربت منطقة غزة، ربما حان الوقت لإيجاد حل سياسي حقيقي. التخلص قبل ذلك... من الوكالة، سيكون كارثياً".

وتتّهم إسرائيل الأونروا بأنها "مخترقة بالكامل من حماس" وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة ضالعون في هذا الهجوم.

وأوضح المفوض العام للوكالة "منذ بداية الحرب، استُهدف أكثر من 150 من منشآتنا. ونحن نعلم أن بعضها قد دُمّر بالكامل. وقد قُتل مئات الأشخاص، وأصيب الآلاف، وكل ذلك يجب أن يخضع لتحقيق مستقل. وكذلك الادعاءات بوجود أنفاق".

والأونروا هي منظمة المساعدات الإنسانية الرئيسية في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية خطيرة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشر ين الأول الماضي.

"يعانون الجوع"

وفي السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن قلقه بشأن قلة الغذاء في قطاع غزة، قائلاً إنه "لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام".

وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن الدوليين: "يؤسفني القول إن عالمنا اليوم يعج بأمثلة على العلاقة المدمرة بين الجوع والصراع".

وأكد: "في غزة، لا أحد لديه ما يكفي من الطعام".

وذكر الأمين العام أن "من بين 700 ألف شخص يعانون الجوع في العالم، يعيش 4 من كل 5 منهم في هذا القطاع الصغير".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء" وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.