حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، من أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس "لا يشمل طرد الفلسطينيين" من قطاع غزة.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، في العاصمة برلين إن "لكل دولة، مثل إسرائيل، الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، لكن ذلك لا يشمل الطرد".

وأكدت أن "من أهم مهام الجيش الإسرائيلي هو إنشاء ممرات آمنة في غزة وفي مدينة رفح" الجنوبية، والتي نزح إليها أكثر من مليون شخص من مختلف مناطق القطاع.

من جانبه، قال المالكي إن رفح مهددة بالاجتياح والدمار مثل بقية قطاع غزة، داعياً لـ"توفير ممرات آمنة للمواطنين".

وتعهد المالكي بالعمل على ألا تتحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى من حيث الدمار، وفق تعبيره.

ومن المقرر أن تزور بيربوك إسرائيل، غداً الأربعاء، لبحث هدنة إنسانية محتملة في غزة.

والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح.

وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها برياً، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء "28 ألفاً و473 شهيداً و68 ألفاً و146 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.