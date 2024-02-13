سياسة
2 دقيقة قراءة
ألمانيا تحذّر إسرائيل: الدفاع عن النفس لا يعني طرد الفلسطينيين
حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إسرائيل من خطورة التمادي بشأن قصف مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريّاً، من دون إنشاء "ممرات آمنة" للفلسطينيين، لافتة إلى أن حقها في الدفاع عن النفس "لا يشمل طرد الفلسطينيين" من قطاع غزة.
ألمانيا تحذّر إسرائيل: الدفاع عن النفس لا يعني طرد الفلسطينيين
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي في العاصمة برلين / صورة: AA
13 فبراير 2024

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، من أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس "لا يشمل طرد الفلسطينيين" من قطاع غزة.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، في العاصمة برلين إن "لكل دولة، مثل إسرائيل، الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، لكن ذلك لا يشمل الطرد".

وأكدت أن "من أهم مهام الجيش الإسرائيلي هو إنشاء ممرات آمنة في غزة وفي مدينة رفح" الجنوبية، والتي نزح إليها أكثر من مليون شخص من مختلف مناطق القطاع.

من جانبه، قال المالكي إن رفح مهددة بالاجتياح والدمار مثل بقية قطاع غزة، داعياً لـ"توفير ممرات آمنة للمواطنين".

وتعهد المالكي بالعمل على ألا تتحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى من حيث الدمار، وفق تعبيره.

ومن المقرر أن تزور بيربوك إسرائيل، غداً الأربعاء، لبحث هدنة إنسانية محتملة في غزة.

والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح.

وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها برياً، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء "28 ألفاً و473 شهيداً و68 ألفاً و146 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us