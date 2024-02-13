أكدت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، أن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارات على محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر (غرب).

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين عبر موقعها الإلكتروني: "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف محافظة الحديدة".

وأفادت بأن "ضربات الطيران الأمريكي البريطاني المعادي استهدفت مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب الحديدة" من دون تفاصيل.

ولم توضح القناة المواقع التي استهدفها القصف وإذا ما تسبب بخسائر بشرية أو مادية، بينما لم تصدر إفادة أمريكية أو بريطانية حتى الساعة 15:30 (ت.غ).

وتُعد الحديدة إحدى أبرز المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وكان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، قال الاثنين، إن قوات الجماعة استهدفت سفينة "ستار آيرس" الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة و"كانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

و"تضامناً مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمّرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تجارية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر؛ للمطالبة بوقف الحرب.

وحتى الثلاثاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على القطاع "28 ألفاً و473 شهيداً و68 ألفاً و146 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.