قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن الحزب سيستمر في القتال ضد إسرائيل حتى توقف "عدوانها" المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تصريحات نصر الله جاء في كلمة له، الثلاثاء، بمناسبة "يوم الجريح" في مدرسة شاهد على طريق المطار غرب بيروت.

وقال: "130 يوماً من العجز الإسرائيلي عن تحقيق الأهداف في غزة، و129 يوماً من الدعم (لغزة) في الجنوب (اللبناني) واليمن وسوريا والعراق وإيران، وهذه الجبهات مستمرة مع تواصل الحرب (على غزة)".

وشدد نصر الله على أن "إسرائيل القوية خطر على المنطقة، أما إسرائيل الضعيفة المردوعة الخائفة فهي أقل خطراً وضراراً وكارثية على دول وشعوب المنطقة".

وحذر من أن "خروج إسرائيل من المعركة (في قطاع غزة) منتصرة خطر على غزة والشعب والقضية الفلسطينية وكل دول وشعوب المنطقة".

وفي الداخل اللبناني، حذر نصر الله من أن أي نزاعات طائفية ستكون في مصلحة إسرائيل.

وقال إن "أهل القرى الحدودية (اللبنانية) تعرضوا لخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بسبب الهجمات الإسرائيلية.. وسيعاد بناء البيوت المدمرة في الجنوب، وأحسن مما كانت".

ومشيداً بتأثير القصف المتبادل مع إسرائيل، اعتبر نصر الله أن "كيان الاحتلال يحسب ألف حساب للبنان بسبب المقاومة، والعالم يرسل الوفود بسبب الجبهة الجنوبية".

وأضاف أن "زيارات الموفدين الغربيين إلى لبنان لها هدف وحيد وهو حماية إسرائيل وإعادة المستوطنين إلى الشمال (في إسرائيل)".

وأكد أن "الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة ضغط ومساندة ومشاركة في إلحاق الهزيمة بالإسرائيلي وإضعافه حتى يصل إلى النقطة التي يقتنع فيها أن عليه أن يوقف عدوانه على غزة".

ودعا نصر الله الموقف اللبناني الرسمي إلى أن "يضع شروطاً إضافية على 1701 وليس تطبيق القرار"، معتبراً أن "لبنان في الموقع القوي والمبادر ويستطيع أن يفرض الشروط".

ويبدو تمسك نصر الله باستمرار القتال رداً ضمنياً على أنباء عن مقترح فرنسي لوقف القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل، من دون ارتباط الأمر بالوضع في غزة.

و"تضامناً مع غزة"، يتبادل "حزب الله" وجماعات فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً متقطعاً بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما أدى إلى مقتل 190 من عناصر "حزب الله" بالإضافة إلى نحو 30 مدنياً بينهم 3 صحفيين، بينما أعلنت إسرائيل مقتل تسعة جنود وستة مدنيين.

وحتى الثلاثاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة "28 ألفاً و473 شهيداً و68 ألفاً و146 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية. وللمرة الأولى، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.