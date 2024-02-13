أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء الثلاثاء، بأن أجواء اجتماع القاهرة الرباعي بشأن الهدنة المأمولة في قطاع غزة "إيجابية"، مشيرة إلى استمرار المشاورات على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات، ذلك، عن مصدر مصري رفيع المستوى لم تكشف هويته.

وأكد المصدر المصري أن "أجواء اجتماع القاهرة الرباعي إيجابية، واستمرار المشاورات على مدار الأيام الثلاثة القادمة".

وكشفت القناة، في وقت سابق الثلاثاء، عن "بدء اجتماع رباعي في القاهرة بمشاركة قطرية أمريكية إسرائيلية لمناقشة التهدئة في غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار".

"محادثات مجاملة"

في المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الثلاثاء، إن اجتماعات القاهرة انتهت وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

ووفق الهيئة، فإن الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة في طريق العودة إلى تل أبيب، بينما لم يصدر بيان عن أطراف الاجتماع أو عن حركة حماس حتى الساعة 19:30 "ت.غ".

وضم الوفد الإسرائيلي رئيس "الموساد" دافيد برنيع ورئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) رونين بار، ولأول مرة أوفير بالك المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت الهيئة أن مسؤولاً سياسياً إسرائيلياً لم تسمه، قال إن "موقف حماس لم يتغير ولا تزال الحركة تصر على وقف الحرب، وهو ما لم تقبله إسرائيل".

من جانبها، نقلت القناة "13" العبرية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، إن خلافاً نشب الليلة الماضية بين النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل حول مشاركة الوفد في محادثات القاهرة.

وأكدت أن هذا الخلاف دفع منسق الأسرى والمفقودين نيتسان ألون إلى البقاء في إسرائيل وعدم السفر إلى مصر.

وبحسب المسؤول ذاته، فإن وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كان بهدف إجراء "محادثات مجاملة بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلَّفت حتى الثلاثاء "28 ألفاً و473 شهيداً و68 ألفاً و146 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.