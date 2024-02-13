سياسة
3 دقيقة قراءة
بعبوات وأنفاق مفخخة.. "القسام" تعلن تدمير آليات وقوات إسرائيلية في خان يونس
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها استهدفت آليات وفجرت فتحات أنفاق وعبوات بتلك القوات.
بعبوات وأنفاق مفخخة.. "القسام" تعلن تدمير آليات وقوات إسرائيلية في خان يونس
دبابات إسرائيلية تجري مناورات في قطاع غزة / صورة: Reuters
13 فبراير 2024

قالت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت آليات وفجرت فتحات أنفاق وعبوات واستهدفت عناصر تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مختلف محاور القتال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الكتائب في بيانات منفصلة صدرت الثلاثاء، أن عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105"، في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وأضافت: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مقاتلونا تفجير 3 عيون (فتحات) أنفاق مفخخة في قوات صهيونية راجلة، في المنطقة ذاتها، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وتابعت: "تمكن مقاتلو القسام من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة القرارة، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم استُهدفت ناقلة جند ثانية بقذيفة أخرى".

وأوضحت أن مقاتليها "فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 5 أفراد، تحصنت داخل منزل في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس".

كما اشتبك مقاتلو "القسام"، وفق البيان، "مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح".

ولاحقاً ذكرت "القسام" في بيان، أنها تمكنت من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز "سكاي لارك" (Skylark)، كانت في "مهمة استخباراتية" للجيش الإسرائيلي، شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول بيانات "القسام" حتى الساعة 18:15 (ت.غ).

وتتزامن بيانات "القسام" مع تصعيد إسرائيلي في خان يونس، ولا سيما مستشفيات المدينة، فقد أفاد شهود عيان في وقت سابق الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مجمع ناصر الطبي ويطلب من النازحين بداخله إخلاءه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الثلاثاء "28 ألفاً و473 شهيداً و68 ألفاً و146 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة "جرائم إبادة جماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us