استشهد 3 مواطنين وأصيب 10 آخرون داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، برصاص القناصة الإسرائيليين ليل الثلاثاء/الأربعاء، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من إدارة المستشفى إجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الطبية.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد وإصابة نازحين بإطلاق جيش الاحتلال النار عليهم لدى خروجهم من مستشفى ناصر.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إن طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، المتمركز قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، من النازحين مغادرة المستشفى يُنذر بعزمه "ارتكاب جريمة بحقهم".

في السياق، أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن قلقها البالغ بسبب الوضع في مستشفى ناصر، الذي تحاصره جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ودعت المنظمة في منشور عبر حسابها بمنصة إكس الثلاثاء، القوات الإسرائيلية إلى ضمان عدم تعرض جميع أفراد الطواقم الطبية والمرضى والنازحين للأذى.

وأشارت المنظمة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر جميع النازحين في مستشفى ناصر، وهو الأكبر في جنوب غزة، بإخلائها، وقال للكوادر الطبية والمرضى إنه يمكنهم البقاء بشرط إبقاء شخص واحد لكل مريض.

وبيّنت أن "الناس يخشون المغادرة من المستشفى لأنهم سمعوا تقارير عن إطلاق نار على الأشخاص الذين يغادرونها"، مضيفة: "ينبغي منح أولئك الذين يريدون المغادرة الحق في الخروج الآمن".

والأحد، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه العميق إزاء الوضع داخل وحول مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره القوات الإسرائيلية.

وقال غيبريسوس، في منشور على منصة إكس: "نشعر بقلق عميق بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين بسبب تصاعد الأعمال العدائية في محيط المستشفى". وجدد تأكيد "حماية الصحة في جميع الأوقات من ناحية، ووقف إطلاق النار من ناحية أخرى".

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، ومحيط المستشفيات فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".​​​​​​​