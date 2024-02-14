أعلنت سلطات مدينة سيليدوف الواقعة قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا، مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، ليل الثلاثاء/الأربعاء، في قصف روسي استهدف المدينة.

وأشار المجلس البلدي لسيليدوف في منشور على تليغرام إلى أن القصف طال 9 مبان سكنية بالإضافة إلى مستشفى المدينة الواقعة على بُعد نحو 20 كيلومتراً غرب خط الجبهة.

وقال إن القصف أوقع 3 قتلى أحدهم طفل و12 جريحاً بينهم 4 أطفال.

فيما أعلن حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين تعرض المدينة للقصف مرتين، الأولى قرابة الساعة 23,30 (21,30 ت غ) من ليل الثلاثاء، والثانية خلال الساعة الأولى من فجر الأربعاء (23,00 ت غ الثلاثاء).

وعبر منصة تليغرام، لفت إلى إجلاء نحو 100 مريض من مستشفى المدينة الذي تضرر جراء القصف إلى مستشفيات أخرى في مدينتي بوكروفسك وميرنوغراد.

ولم يتضح في الحال إن كان القصف ناجماً عن صواريخ أو قنابل أو قذائف مدفعية أو طائرات مسيّرة مفخخة.

وسيليدوف التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 21 ألف نسمة تقع في محيط مدينة دونيتسك الكبيرة التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض دفاعاتها الجوية ليل الثلاثاء/الأربعاء، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بيلغورود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وطائرة ثالثة فوق فورونيج، إضافة إلى 6 مسيّرات أخرى فوق البحر الأسود.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، عن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن اعتراض المسيّرتين أسفر عن إصابة امرأة بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​