سياسة
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3 مرشَّحين.. الإندونيسيون يصوتون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
انطلقت الأربعاء عملية التصويت في إندونيسيا لاختيار رئيس جديد للبلاد، إضافة إلى أعضاء البرلمان والمجالس المحلية.
3 مرشَّحين.. الإندونيسيون يصوتون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
إندونيسيون يدلون بأصواتهم في أحد مراكز الاقتراع / صورة: AFP
14 فبراير 2024

توجّه الناخبون الإندونيسيون الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد ونوابهم في البرلمان وممثّليهم في مجلس المناطق والمجالس المحليّة.

وتستمرّ عملية التصويت 6 ساعات فقط، إذ من المفترض أن تنتهي في الساعة 13:00 (06:00ت.غ).

وبالإضافة إلى رئيسهم الجديد، ينتخب الإندونيسيون أعضاء البرلمان البالغ عددهم 580 نائباً، فضلاً عن 20 ألف عضو في المجالس التمثيلية المناطقية والمحلية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 3 مرشحين، أبرزهم وزير الدفاع برابوو سوبيانتو الذي تَعهَّد في حملته الانتخابية بمواصلة إنجازات الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو.

وخسر الجنرال السابق البالغ 72 عاماً أمام ويدودو في انتخابات 2014 و2019، غير أنّه أصبح المرشَّح الأوفر حظّاً لقيادة البلاد، بعدما نجح في تحسين صورته أمام الجمهور.

ويمنع الدستور في إندونيسيا ويدودو من الترشّح لولاية ثالثة. وكانت شعبية الرئيس المنتهية ولايته بلغت أعلى مستوياتها العام الماضي، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أنّه سيفوز على الأرجح بانتخابات أخرى لو سُمح له بالترشح.

ويخوض وزير الدفاع الانتخابات متحالفاً مع راكا، النجل الأكبر لويدودو، الذي تَرشَّح من جانبه لمنصب نائب الرئيس.

وتتوقّع استطلاعات الرأي أن يفوز سوبيانتو على منافسيه حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان وحاكم جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو.

وحصل سوبيانتو في آخر استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات على 52% من نيات التصويت، متقدماً بفارق شاسع عن منافسَيه.

وتتهم منظمات غير حكومية سوبيانتو وقادته العسكريين السابقين بإصدار أوامر بخطف ناشطين مؤيدين للديمقراطية في نهاية حكم سوهارتو أواخر التسعينيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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