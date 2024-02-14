جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته لمدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة الأربعاء، واعتقل عدداً من الفلسطينيين، فيما أصيب شاب بعد اعتداء إسرائيلي بالخليل.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال نفذ اقتحامات في مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية وطوباس وطولكرم ونابلس (شمال)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب).

وذكر الشهود أن الجيش اقتحم مدينة طوباس وشن عمليات دهم لعدد من المنازل. ونشبت مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت في عدة مواقع فيما سمعت أصوات تفجيرات بين الحين والآخر.

وفي مدينة قلقيلية، اندلعت مواجهات مع فلسطينيين استخدم فيها الاحتلال الرصاص الحي خلال عملية استمرت عدة ساعات، وفق الشهود.

وأشاروا إلى أن الجيش اعتقل خلال العملية 3 فلسطينيين على الأقل.

وفي مدينة رام الله اقتحم جيش الاحتلال عدداً من المنازل في محيط مجمع فلسطين الطبي، وحاصره لفترة من الوقت بعد محاولة دهم متجر قريب منه.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية عسكرية في نابلس وبلدة سالم شرقي المدينة فلسطينيين اثنين وفق مصادر محلية، كما اقتحم ضاحية شويكة في طولكرم.

وفي الخليل، أصيب شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة الظاهرية، واعتُقل 4 آخرون في بلدة دورا، جنوب المدينة.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

ومساء الثلاثاء، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر اقتحام قوات جيش الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن القوات اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

كما اقتحمت القوات، بلدة عرابة جنوب جنين ونشرت فرقة راجلة في شوارعها، وأطلقت القنابل المضيئة ونصبت الكمائن وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تركزت في منطقة أم السمن غرب البلدة، وأطلقت قوات الجيش قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

استفزازات في الأقصى

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون الأربعاء باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما تسببت الحرب على القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".