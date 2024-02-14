تتضارب التصريحات بين واشنطن وموسكو، بشأن مقترح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت مصادر روسية مطلعة، إن بوتين أرسل إشارات إلى واشنطن في 2023، علناً وسراً من خلال وسطاء، منهم شركاء موسكو العرب في الشرق الأوسط وآخرون، تفيد باستعداده لبحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

لكن مصدراً أمريكياً نفى حدوث أي اتصال رسمي وقال إن واشنطن لن تشارك في محادثات لا تكون أوكرانيا طرفاً فيها.

كما قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لم تشارك في أي مناقشات عبر قنوات خلفية مع روسيا وإن واشنطن ملتزمة عدم التحرك دون علم أوكرانيا.

وأكدت مصادر روسية كبيرة لرويترز، اطّلعت على المناقشات التي جرت في أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، أن "الاتصالات مع الأمريكيين لم تُفضِ إلى شيء" وأن الأمريكيين أبلغوا موسكو، أنهم لن يناقشوا وقف إطلاق النار المحتمَل دون مشاركة أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي ضغط فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن على مدى شهور من أجل موافقة الكونغرس على مساعدات أخرى لأوكرانيا لكنه واجه معارضة من حلفاء الرئيس السابق دونالد ترمب.

تصريحات غبية ومخزية

واستخدم بايدن تصريحات ترمب الأخيرة والمثيرة للجدل، التي قال فيها إنه "سيشجّع روسيا على مهاجمة أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية"، لحضّ المشرعين الجمهوريين على إقرار حزمة مساعدات حيوية لأوكرانيا.

واتّهم بايدن سلفه بالرضوخ للرئيس الروسي، قائلاً في تصريح متلفز من البيت الأبيض إن تصريحات ترمب "غبية ومخزية وخطيرة".

وأضاف "لم ينحنِ أيّ رئيس آخر في تاريخنا لدكتاتور روسي. سأقولها بأوضح ما يمكنني: لن أفعل ذلك أبداً".

وكانت دول حليفة لواشنطن ندّدت بتصريحات ترمب، معربة عن قلقها.

وحذّر بايدن من أنّ بوتين سيكون المستفيد الأكبر إذا لم يحذُ حلفاء ترمب في مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ الذي صدق على مشروع قانون يجيز تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 60 مليار دولار.

وكان ترمب أدلى بتصريحاته السبت خلال تجمّع انتخابي في كارولاينا الجنوبية، مشيراً إلى محادثة قال إنه أجراها مع رئيس إحدى دول الناتو، دون أن يذكر اسمه.

ولاحقاً دافع ترمب عن تصريحاته وشدّد على أن ما فعله خلال ولايته جعل التكتّل العسكري الغربي "قوياً".