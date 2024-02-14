أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، تحييد 3 عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شماليّ سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة التركية حيّدت 3 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG رُصدوا في مناطق عمليتَي "درع الفرات" و"نبع السلام" شماليّ سوريا، "قبل أن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الغادرة".

وأضاف البيان أنه "لن يُسمح بأي معبر للإرهاب والإرهابيين في أي مكان، وستتواصل العمليات حتى يُحيَّد آخر إرهابي".

ونفّذَت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري خلال السنوات الماضية عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شماليّ سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيَّين.

وطهّرَت القوات التركية في العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.