وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال أردوغان في مطار القاهرة الدولي، الرئيس السيسي، والسفير التركي في القاهرة صالح موتلو شان.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته لمصر عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجار، والتجارة عمر بولاط.

كما يشارك في الزيارة رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وعاكف تشاغطاي قليج كبير مستشاري الرئيس.

واستقبل السيسي أردوغان بمراسم رسمية في "قصر الاتحادية"، كما يُعقد مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء الثنائي ولقاء الوفدين.

وسيحضر أردوغان العشاء الرسمي الذي سيقيمه الرئيس السيسي على شرفه والوفد المرافق له.

وفي وقت سابق الأربعاء، غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات العربية المتحدة متوجهاً إلى مصر، وكان في وداعه بمطار دبي الدولي وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري والسفير التركي توغاي تونتشر والقنصل التركي في دبي أونور شايلان وعدد آخر من المسؤولين.

كان أردوغان وصل إلى الإمارات فجر الثلاثاء في زيارة رسمية، أجرى خلالها لقاءات ثنائية، وشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي.