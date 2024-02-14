حطّت طائرة عسكرية تركية تقلّ طاقماً طبياً ومستلزمات صحية وأدوية من أجل قطاع غزة، الأربعاء في مطار العريش المصري.

وانطلقت الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية في وقت سابق من مطار قيصري وسط البلاد.

وحُمّلت الطائرة بـ1.5 طن من المستلزمات الطبية، ووصلت إلى مطار العريش صباح الأربعاء.

وأقلّت الطائرة على متنها طاقماً من 12 طبيباً مختصّاً وممرضاً.

ومن المقرَّر أن تنقل الطائرة بعد إنزال المساعدات الإنسانية، أطفالاً ومرضى غزيين برفقة الطاقم الطبي التركي إلى العاصمة أنقرة.

وأرسلت تركيا عديداً من الطائرات والسفن المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى مصر، لإدخالها إلى قطاع غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي أبحرت ثالث سفينة مساعدات تركية موجهة إلى قطاع غزة الخميس، من مرفأ مرسين (جنوب) باتجاه ميناء العريش المصري.

وحملت السفينة "NINA M" وعلى متنها 1510 أطنان من المساعدات المقدمة من منظمات تركية غير حكومية، وتشمل 6 سيارات إسعاف وأجهزة لتنقية المياه وطروداً غذائية ومنظفات ومياه شرب وخياماً وبطانيات وحفاضات أطفال وأدوية ومستلزمات طبية.