أعلن إعلام عبري مقتل إسرائيلية وإصابة 7 جنود الأربعاء، إثر سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على مدينة صفد شمال إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو مناطق نطوعا ومنارا ونحو قاعدة عسكرية في شمال البلاد حيث هاجم الجيش مصادر النيران".

وقالت صحيفة هآرتس العبرية على موقعها الإلكتروني إن "امرأة إسرائيلية قُتلت متأثرة بجروح أصيبت بها في سقوط صاروخ على مدينة صفد".

وأشارت إلى أن بلدية صفد أعلنت إغلاق السوق البلدية في المدينة وتقيّم الموقف وتبحث تعليق العملية التعليمية.

وأعلنت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) في منشور على منصة إكس ارتفاع عدد الجرحى إلى 7 أشخاص إصابات 3 منهم متوسطة و4 طفيفة جراء إطلاق الصواريخ.

إلى ذلك، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في أول تعليق له أن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان "حرب" على دولته.

وقال في منشور على منصة إكس: "هذه ليست قطرات هذه حرب، حان الوقت للخروج من هذا المفهوم في الشمال أيضاً".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أعلنت رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان، دوّت على إثرها صافرات الإنذار في عدد من البلدات شمال إسرائيل بينها مدينة صفد.

وذكرت أن الصواريخ استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد.

وأشارت إلى أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد، وأوضحت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.