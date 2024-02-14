شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، قصفاً عنيفاً على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفر عن سقوط شهداء وجرحى لليوم 131 على التوالي من العدوان، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيداً و68291 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصاباً خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وفي هذا السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر طبية، إن فلسطينياً استشهد وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف إسرائيلي استهدف شرق دير البلح والنصيرات وسط القطاع.

كما تعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس (جنوب)، لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامناً مع قصف مدفعي كثيف شرق مخيم المغازي أسفر عن سقوط إصابات.

ونُقل عدد من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مجموعة من المدنيين، شرق عبسان الكبيرة في خان يونس.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على الأحياء الجنوبية لمدينة غزة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم الكاتب أيمن الرفاتي، في قصف استهدف منزله في شارع الجلاء بالمدينة

وكانت وزارة الصحة أفادت، في وقت سابق مساء أمس الثلاثاء، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الإسرائيلية.

كما استشهد 7 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على مواقع بمدينة غزة.

إخلاء مستشفى ناصر

وقال شهود عيان أن جيش الاحتلال أجبر آلاف النازحين على مغادرة مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، وسط إطلاق نار في ساحة المستشفى ومحيط المناطق التي يتواجد فيها النازحين.

وذكر الشهود، أن الجيش طلب من النازحين المغادرة والتوجه إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وأوضحوا أن آلاف النازحين غادروا المستشفى بالفعل في طابور واحد نحو المناطق الشرقية للمدينة التي تتوغل القوات الإسرائيلية بمناطق واسعة منها.

وبين الشهود، أن الجيش رسم ممراً للنازحين للسير فيه وصولاً إلى المناطق الشرقية، فيما يطلق النار على كل من يتحرك خارج الممر سواء داخل المستشفى أو خارجها.

وأضافوا أن آليات الجيش الإسرائيلي تواصل حصار مستشفى ناصر وتجرف أسواره تمهيداً لإمكانية اقتحامه لاحقاً.

والثلاثاء، طلب جيش الاحتلال من إدارة المستشفى إجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الطبية، وفق بيان سابق لمتحدث وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة.

وقالت حركة حماس الثلاثاء أيضاً إن طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز قرب مستشفى ناصر مغادرة النازحين داخله يُنذر بعزمه "ارتكاب جريمة بحقهم".

قصف "الصليب الأحمر"

في مدينة غزة، كشف الانسحاب الإسرائيلي لا سيما من المناطق الغربية للمدينة، عن تدمير قواته أجزاء كبيرة من سور مقر الصليب الأحمر الواقع بحي الرمال (غرب).

كما أدى الاستهداف إلى أضرار كبيرة في غرفة الأمن والباحة الأمامية للمقر المرفوع على سطحه علم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونهاية الأسبوع الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي من أحياء الرمال والنصر وتل الهوى والصبرة ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعد نحو 10 أيام من العودة للتوغل فيها برياً.

وعقب ذلك، انتشل فلسطينيون وطواقم طبية عشرات من جثث الشهداء الملقاة في الشوارع والمنازل السكنية في الأحياء التي كان يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي.

كما كشف الانسحاب الجزئي عن دمار واسع في المنازل والبنى التحتية، وإحراق للمنازل التي سُويت بالأرض.

تدمير المدارس

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن 162 مبنى مدرسياً في قطاع غزة تعرض لقصف "مباشر"، مما يمثل نحو 30% من إجمالي 563 مبنى مدرسياً في القطاع، ولفت إلى أن 26 مدرسة دُمرت تماماً.

وقال دوجاريك إن "مدارس يدرس فيها حوالي 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6500 معلم تعرضت للقصف المباشر".

وأضاف أنه "ما لا يقل عن 55% من المدارس في غزة ستتطلب إما إعادة إعمار كاملة وإما إعادة تأهيل كبيرة".

وتواجه تل أبيب محاكمة بمحكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين، لم تثنها عن الاستمرار في استهداف المدنيين في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.