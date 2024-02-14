سلطت وسائل إعلام أمريكية وعبرية الضوء على مخاوف إسرائيلية من تبعات خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لتل أبيب إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية، لأول مرة على الإطلاق.

وأوردت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعيش حالة غضب بسبب أول خفض لتصنيفها الائتماني منذ نحو 50 عاماً من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو ما ترك الأسواق بلا تغيير جوهري حتى الآن.

فيما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إلى أن كبار مسؤولي وزارة المالية يسعون لتجنُّب تخفيض مماثل للتصنيف الائتماني من وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش، الكبيرتين.

وحسب الصحيفة، حدّد المحاسب العامّ الإسرائيلي يالي روتنبرغ اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، لمعالجة القلق لديهم.

وكشفت "يديعوت أحرونوت" أن روتنبرغ يخطط أيضاً لعقد اجتماعات مع مختلف المستثمرين في أوروبا، لإقناعهم بالاستثمار في سندات إسرائيل مع طمأنتهم بعدم وجود مخاطر التخلف عن السداد.

وحسب تقرير سابق للصحيفة، فمن المتوقَّع أن يزيد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل سعر الفائدة على القروض التي تُضطرّ الدولة إلى الحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية.

كما سيؤدّي قرار موديز إلى رفع أسعار الفائدة أيضاً للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمَل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.

وأمس الثلاثاء أعلنت موديز خفض تصنيف 5 بنوك إسرائيلية بدرجة واحدة من A2 إلى A3، ووفق القرار سينخفض تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك، مع توقعات سلبية على غرار التوقعات المقدمة لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي.

فيما قال موقع "كالكاليست" المختصّ بالاقتصاد الإسرائيلي، إنه في "حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو اليوم".

في السياق نفسه قال موقع أكسيوس الأمريكي الثلاثاء، إن "الحرب باهظة الثمن، وبخصوص إسرائيل فإن الفاتورة التي تُقدَّر بمليارات الدولارات أصبحت واجبة السداد".

وأشار إلى أن حاجة تل أبيب إلى تمويل الحرب على غزة أدّت إلى خفض تصنيفها الائتماني، لافتاً إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى اقتراض نحو 58 مليار دولار هذا العام.

يأتي قرار خفض تصنيف إسرائيل على وقع حرب تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدت بها إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، بجانب توترات في الشمال مع حزب الله اللبناني، وهجمات جنوب البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.