قال متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي: "إن هجمات إسرائيل على مدينة رفح جريمة من ناحية القانون الدولي والقانون الإنساني ويجب وقفها بأقرب وقت".

وذكر كتشالي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن ما يحدث في رفح يُظهر القمع الإسرائيلي لشعب غزة الذي وصل إلى حد التهجير، واصفاً ذلك بأنه "جريمة بموجب القانون الدولي والإنساني".

وأكد أن بلاده أجْلت 1359 مواطناً تركياً وقبرصياً شمالياً مع أقاربهم من قطاع غزة، وأن الجهود متواصلة لإجلاء 1097 آخرين.

وشدد كتشالي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المحتاجين، وإنهاء سياسة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومنع تحول التوتر إلى صراع إقليمي.

وأوضح أن تركيا قدمت 34 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى اليوم، مشيداً بموقف الحكومة المصرية البنّاء في هذا الصدد.

وأشار إلى أن وزارة الصحة التركية أجْلت المرضى من غزة وأنه سيتم جلب بعض المرضى اليوم مع مرافقيهم عبر مصر ثم إلى تركيا.

علاقات تركيا الخارجية

وبشأن العلاقات التركية الأمريكية، قال كتشالي إنها لم تشهد تراجعاً على المستوى الدبلوماسي، مضيفاً أن تركيا تريد من واشنطن قطع علاقاتها تماماً مع امتدادات تنظيم PKK الإرهابي.

وأضاف أن بلاده تنتظر من واشنطن أيضاً اتخاذ موقف جاد حيال منظمة غولن الإرهابية.

ونوّه بأن العلاقات التركية الأمريكية ستتعزز في حال احترمت الولايات المتحدة القضايا الحساسة بالنسبة إلى تركيا.

أما عن العلاقة مع سوربا، فأوضح كتشالي أن تركيا وجهت رسائل إلى دمشق بشأن "ضرورة إحرازها تقدماً في الحرب ضد الإرهاب وتهيئة البيئة المناسبة لعودة السوريين الآمنة والكريمة والطوعية".

وأضاف: "مستعدون للمفاوضات مع حكومة دمشق بطريقة بنّاءة وحسن نية. وعلى دمشق أيضاً التعامل بالطريقة نفسها".

وبخصوص مصر، قال المسؤول التركي إن "نتائج التطبيع مع مصر ظهرت في ليبيا وغزة، وإن التعاون الثنائي لن يكون له عواقب سيئة، فمصر وتركيا من أهم الدول في المنطقة".

وبالنسبة إلى الوضع في ليبيا، أكد كتشالي أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لسلامة واستقرار ورفاهية ليبيا، مشيراً إلى أنه من المقرر افتتاح القنصلية العامة التركية في بنغازي في وقت قريب.