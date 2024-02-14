أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تنفيذ طائراته الحربية موجة واسعة من الغارات داخل لبنان.

وذكر في تصريح مقتضب: "بدأت طائرات حربية بشن موجة واسعة من الغارات داخل لبنان".

وأفاد الجيش، في وقت سابق، في بيان بأنه: "رُصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو مناطق نطوعا ومنارا ونحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، إذ هاجم الجيش مصادر النيران".

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني، عن أن إسرائيلية قتلت وأصيب 7 آخرون، 3 منهم بجروح متوسطة، بسقوط صاروخ أطلق من لبنان على مدينة صفد شمال إسرائيل.

وأوضحت أنه رُصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على مدينة صفد.

بينما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القتيلة والجرحى هم من الجنود في الجيش.

"الرد سيأتي قريباً وبقوة"

قال الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، إن الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان سيأتي "قريباً وبقوة".

وذكر غانتس للصحفيين، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية أن: "الرد سيأتي قريباً وبقوة".

وأضاف بأن: "المسؤول عن إطلاق النار من لبنان ليس فقط حزب الله أو العناصر الإرهابية، بل أيضاً الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها".

مقتل مدنيين

في الجانب الآخر، أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل أربعة مدنيين بينهم طفلان غير شقيقين جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وأوضح المصدر أن سيدة قتلت مع طفلها وطفل زوجها في غارة طالت بلدة الصوانة، بينما قُتل مدني آخر في غارة على بلدة عدشيت، مشيراً إلى إصابة تسعة آخرين بجروح.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.