سياسة
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أردوغان يؤكد استمرار التعاون مع مصر لوقف "إراقة الدماء" في قطاع غزة
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل "التعاون والتضامن مع الأشقاء المصريين لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة". وحول العلاقات الثنائية، أكد أردوغان عزم بلاده على زيادة الاتصالات مع مصر "على المستويات كافة من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".
أردوغان يؤكد استمرار التعاون مع مصر لوقف "إراقة الدماء" في قطاع غزة
أردوغان يؤكد استمرار التعاون مع مصر لوقف "إراقة الدماء" في قطاع غزة / صورة: AA
14 فبراير 2024

صرح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستواصل "التعاون والتضامن مع الأشقاء المصريين لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بعد الاجتماع الثنائي والمشترك بين الوفود في القاهرة.

وأضاف: "أولويتنا التوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات".

وأكد أن محاولات تهجير سكان غزة من أراضيهم "بحكم العدم" وأن إخلاء القطاع من سكانه "أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق".

وتابع : "سنواصل التعاون والتضامن مع أشقائنا المصريين لوقف إراقة الدماء في غزة".

وحول العلاقات الثنائية، شدد أردوغان على عزم بلاده على زيادة الاتصالات مع مصر "عل المستويات كافة من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

ودعا نظيره المصري لزيارة تركيا، مشيراً إلى أن الزيارة ستكون "نقطة تحول جديدة" في العلاقات بين البلدين.

وذكر الرئيس التركي أن "مصر تنفذ استثمارات مهمة في قطاع الدفاع، وأنا واثق بأننا سنتعاون معها لتطوير مشاريع مشتركة".

وتابع :"اتفقنا في مشاوراتنا اليوم على رفع حجم التجارة إلى 15 مليار دولار في وقت قصير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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