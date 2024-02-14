قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يسمح لوفد بلاده بالعودة إلى القاهرة، الخميس، للمشاركة في المحادثات الرباعية حول تبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس، واشترط موافقة الأخيرة على أسس حددتها إسرائيل.

وذكرت القناة 12 العبرية، الأربعاء،: "لم يأذن نتنياهو، لفريق التفاوض بالسفر غداً (الخميس)، لمواصلة المحادثات بشأن صفقة الرهائن في القاهرة".

وأضافت: "أوضح المحيطون بنتنياهو، أنه بحسب موقفه، فإنه يجب قبول حماس، الأسس التي حددتها إسرائيل، وعندها فقط يمكن المُضي قُدماً".

وتابعت القناة: "الليلة الماضية (الثلاثاء)، قدم أعضاء الوفد (الإسرائيلي) انطباعاتهم، وأوضحوا أن هناك مجالاً للتقدم، وطلبوا من نتنياهو السماح لهم باستنفاد الخطوة، لكنه رفض".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله: "نتفهم الصعوبة السياسية التي يواجهها نتنياهو، لكن هناك فرصة لا ينبغي تفويتها، وخاصة أن الشخص الذي يقود هذه الخطوة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نفسه (وليام بيرنز)".

وفي وقت سابق الأربعاء، أشار موقع "واللا" الإخباري العبري، إلى أن اعتراض تل أبيب الأساسي، على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب "حماس" بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، مقابل المحتجزين لديها.

والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن اجتماعات القاهرة انتهت وسط إصرار "حماس" على موقفها بإنهاء الحرب على القطاع، وهو ما لا تقبله إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت حتى الثلاثاء 28 ألفاً و576 شهيداً و68 ألفاً و291 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.