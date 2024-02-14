أفادت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي المحدّثة الأربعاء، بإصابة 15 جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستناداً إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 2897 من 2882 يوم أمس الثلاثاء.

وأشار الجيش إلى أن 437 من عناصره أصيبوا بجروح خطيرة، و761 بجروح متوسطة، و1699 بجروح طفيفة، وبذلك يكون 15 جندياً أصيبوا منذ أمس الثلاثاء.

لكن الجيش يلفت إلى أن من بين هؤلاء، 1352 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، ارتفاعاً من 1346 يوم أمس الثلاثاء.

كما يشير إلى أن 270 أصيبوا بجروح خطيرة، و452 بجروح متوسطة، و629 بجروح طفيفة.

واستناداً إلى معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن 352 جندياً وضابطاً ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 29 بحالة خطيرة، و237 متوسطة، و86 بحالة طفيفة".

استعدادات لإعادة تأهيل 20 ألف عسكري

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، إنها تستعد لإعادة تأهيل 20 ألف عسكري معاق (ضباط وجنود) بحلول نهاية عام 2024.

وأضافت الوزارة في بيان: "يستعد قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع لاستقبال حوالي 20 ألف جندي إسرائيلي معاق جديد بحلول نهاية عام 2024".

وأشارت إلى أنه "منذ بداية الحرب (على غزة) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، جرى إدخال أكثر من 5500 جريح من الرجال والنساء إلى جناح إعادة التأهيل".

وذكرت أنه يجري قبول 80% من جرحى الحرب على غزة، وفي غضون أسبوع يتلقون سلة العلاج بأكملها دون ثغرات، وكل جريح له خطة إعادة تأهيل كاملة.

وأوضحت الوزارة أن "معظم الجرحى (95%) من الرجال، في الاحتياط حتى سن 30 عاماً، وبتعبير أدقّ، 46% من الجرحى تتراوح أعمارهم بين 21-30 عاماً، و36% تتراوح أعمارهم بين 31-40 عاماً، و18% تزيد أعمارهم عن 40 عاماً".

وبينت أن "70% من الجرحى الذين جرى إدخالهم إلى جناح إعادة التأهيل كانوا في الخدمة الاحتياطية، 7% دائمون، 10% جنود نظاميون جرى تسريحهم بسبب الإصابة، 13% من قوات الشرطة والأمن".

وتشير بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، إلى مقتل 564 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 227 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة".

وحسب بيانات الجيش الإسرائيلي فإن المعارك في غزة أسفرت عن "إصابة 2828 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 1304 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته".